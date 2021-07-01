2021/32 Karar No'lu Muğla İli Hıfzıssıhha Meclisi Kurul Kararı

2021/32 Karar No'lu MUĞLA İLİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KURUL KARARIMUĞLA İLİ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KURUL KARARIKARAR TARİHİ : 30/06/2021 KARAR NO : 2021/32 GÜNDEM : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27/06/2021 tarih ve 10530 sayılı " Kademeli Normalleşme 3.

2021/32 Karar No'lu MUĞLA İLİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KURUL KARARIMUĞLA İLİ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KURUL KARARIKARAR TARİHİ : 30/06/2021 KARAR NO : 2021/32 GÜNDEM : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27/06/2021 tarih ve 10530 sayılı " Kademeli Normalleşme 3. Etap" Konulu Genelgesi ve 28. 06. 2021 tarih ve 10582 sayılı "1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Ülkemize Giriş Tedbirleri" konulu yazıları Hk. KARAR : Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler? salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir. Bu çerçevede salgınla mücadelede sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan 2021­17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mayıs 2021 tarihinden bu yana etaplar halinde "kademeli normalleşme" süreci yürütülmektedir. Kademeli normalleşme döneminde gerek aziz milletimizin tedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakarca yaklaşımının gerekse son zamanlarda ciddi bir ivmelenme yaşanan aşılama faaliyetlerinin etkisiyle salgının seyrinde nispi düşüş/yatay seyir izlendiği kamuoyunun malumudur. Öte yandan hep birlikte elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgın tedbirlerine riayet etmek önümüzdeki dönemde de önemini korumaktadır. Bu doğrultuda salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 21 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak? kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında aşağıdaki tedbirlerin 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda İlimizde; 1. SOKAĞA ÇIKMA ve ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMALARI 01. 06. 2021 tarih ve 8878 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde hali hazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05. 00'e kadar sürdürülmesine, 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05. 00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ermesine ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasının uygulanmamasına, 2. İŞYERLERİNİN FAALİYETLERİ Tüm işkolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi işkolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla? 2. 1 ­ Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm işyerlerinin, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebilmelerine, 2. 2 ­ Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonlarının, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet gösterebilmelerine, 2. 3 ­ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ve/veya sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme­içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamaların uygulanmamasına, 2. 4 ­ Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı işyerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilmesine ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilmesine, 2. 5 ­ Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm işyerlerinin? ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış­kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilmelerine, 2. 6 ­ Hali hazırda konaklama tesislerinde saat 22. 00'de, diğer yerlerde ise saat 21. 00'de sona eren müzik yayınlarının (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24. 00'e kadar yapılabilmesine, 2. 7 ­ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak kaydıyla park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile getirilen ilave kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılmasına, 2. 8 ­ Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan işyerlerinin faaliyetlerinin yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilmesine ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir işyerinde nargile servisinin yapılmamasına, 3. TOPLANTI/ETKİNLİKLİKLER İLE NİKAHLAR/DÜĞÜNLER Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir etkinlik/faaliyet ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla? 3. 1 ­ STK'lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulamanın aynı şekilde sürdürülmesine, 3. 2 ­ Nikah ve Düğün merasimlerinde? ­ Yiyecek/içecek ikramı yapılabilmesine, ­ Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24. 00'e kadar yapılabilmesine, . ­ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan "düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır" hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösterilerin yapılabilmesine, ­ Nikah/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmemesine, ­ Köy düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verilmesine, belirtilen tarihten itibaren sokak düğünlerine izin verilip verilmeyeceği İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca kararlaştırılmasına; -Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilmesine, 3. 3 ­ Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilmesine, 4. TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla? 4. 1 ­ 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilmesine, 4. 2 ­ 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılmasına, 5. KONAKLAMA TESİSLERİNE DAİR TEDBİRLER 5. 1 ­ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde getirilen tüm kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla? konaklama tesislerine yönelik ilgili İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile getirilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verilmesine, 5. 2 ­ Konaklama tesislerinin açık veya kapalı alanlarında düzenlenecek olan eğlence ve etkinliklerde, fiziki mesafe kuralının yanı sıra faaliyet konusuna göre Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan diğer usul ve esaslara uyulmasının sağlanmasına, 5. 3 ­ İşletmecileri tarafından konaklama tesisleri içerisindeki alanlarda (restoran, kulüp vb. ) yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi ve fiziki mesafe kurallarının uygulanabilmesi için her türlü tedbirin alınmasına, 6. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ6. 1 ­ Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde? kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10. 00­16. 00 mesai uygulamasının sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülmesine, 7. SINIR KAPILARINDA UYGULANACAK TEDBİRLERA. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 27. 06. 2021 tarihli ve 149 sayılı yazısı ile diğer ülkelerde salgının seyrinde yaşanan gelişmeler de göz önünde bulundurularak 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren sınır kapılarında uygulanması gereken tedbirlere ilişkin öneriler belirtilmiştir. Özellikle yeni varyantlarıyla beraber bazı ülkelerde salgının seyrinde yeniden tırmanış gözlemlendiği bu süreçte Sağlık Bakanlığının önerileri ve İçişleri Bakanlığı'nın 28. 01. 2021 tarihli ve 10582 sayılı genelgesi doğrultusunda aşağıdaki tedbir ve uygulamaların hava sınır kapılarımızda 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. 1. Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşların bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulmasına, bu ülkelerden ilimize doğrudan seyahat edilmesine izin verilmemesine, Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilmesine ve bu kişilerin Valiliğimizce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınmalarına, karantinanın 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbirinin sonlandırılmasına, PCR test sonucu pozitif çıkanların ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınmasına ve 14. günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbirin sonlandırılmasına, 2. Afganistan ve Pakistan'dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresinin 10 gün olarak uygulanmasına, karantinanın 7. gününde yapılan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulamasının sonlandırılmasına, PCR testinin pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı COVİD-19 rehberi doğrultusunda hareket edilmesine, 3. Son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal veya Sri Lanka'da bulunan ya da Afganistan ve Pakistan'dan ülkemize gelen veya son 14 günde bu ülkelerde bulunan kişilere yönelik uygulanacak olan zorunlu karantinanın Valiliğimizce belirlenen yurtlarda veya karantina oteli olarak hizmet veren konaklama tesislerinde uygulanabilmesine, buna ilişkin usul ve esasların Valiliğimizce belirlenmesine, 4. Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilmesine, 5. Birinci, ikinci ve dördüncü madde kapsamında kalmayan diğer ülkelerden gelenlerden hava sınır kapısı yolu ile ilimize girişlerde, girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmemesine ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmamasına, Bu ülkelerden ilimize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazının yeterli görülmesine, 6. İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda; hava sınır kapısı yolu ile ilimize giriş yapacak kişilerin, varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilmelerine, Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilmesine, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı COVİD-19 rehberi doğrultusunda tedavilerinin yapılmasına, test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişilerin kendileri tarafından belirlenen adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınmalarına ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşullarının sonlandırılmasına, bu kişilerden delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşullarının 14. günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla sonlandırılmasına, 7. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförlerinin SARSCoV2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulmalarına, 8. Hava sınır kapısı yolu ile ilimize giriş yapacak vatandaşlarımızdan?8. 1. Ülkemize girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığını ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. Gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğini belgeleyenler ile girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz edenlerin ülkemize girişlerine izin verilmesine, 8. 2. Yukarıdaki maddede belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlarımıza sınır kapılarında PCR testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilmesine ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmalarınaB. GENEL ESASLAR 1. ­ Kaymakamlıklarca, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanına ilişkin ayrı ayrı belirlenmiş olan tedbir, usul ve esasların ilgili işyeri yetkilileri ve çalışanlarına hatırlatılmasına dair bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesine, 2. ­ Gerek İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleri gerekse Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen tedbir, usul ve esaslar çerçevesinde, önümüzdeki dönemde Kaymakamlarımızın koordinesinde kolluk kuvvetlerinin azami düzeyde kapasite ile katılım gösterdiği (diğer kurum ve kuruluşların personeli/görevlileri ile takviye edilmiş şekilde) yoğunlaştırılmış denetimlerin gerçekleştirilmesine, 3. ­ Yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde işyeri sahipleri/çalışanları ile vatandaşlarımızı kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenmesine, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari/adli işlem tesisinden imtina edilmemesine, Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak: Habermetre