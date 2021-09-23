2021/30 Karar No'lu Dalaman İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kurul Kararı

DALAMAN İLÇESİ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 01/09/2021

KARAR NO : 30

GÜNDEM: İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 31. 08. 2021 tarih ve 13807 sayılı "PCR Zorunluluğu" konulu genelgesi Hk.

İlgi: 20. 08. 2021 tarihli ve 13441 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi.

KARAR : Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23 üncü maddesinde belirtilen üyelerin katılımı ile 01/09/2021 tarihinde toplanarak gündemdeki konu ile ilgili aşağıdaki kararların alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, vaka, hasta, yoğun bakım ve vefat sayılarının asgari seviyelere düşürülmesi ve salgının olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerinin tamamen bertaraf edilerek kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması açısından toplumun bazı kesimlerinde mevcut olan aşılama sürecine ilişkin tereddütlerin giderilerek aşılamanın toplumsal bağışıklığı sağlayacak düzeye getirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda ilgi İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile?

Aşılama çalışmaları gönüllük esasına göre yürütülmeye devam edilmekle birlikte aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesi, 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında yada uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi, kararlaştırılmıştır. Yine Milli Eğitim Bakanlığınca 24 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan "Kovid­19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberinde" öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede İlçemizde?

Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin aşı süreçlerini tamamlamış olması önerilmekle birlikte başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda (Covid­19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde? bu kişilerden haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının istenilmesine ve sonuçların okul idaresi tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulmasına,

PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb. )girmek isteyen yada şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb. ) kullanacak olan kişiler; aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenmelerine, Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb. ) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb. ) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucunun 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için uygulanmasına, Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

Oy birliği/çokluğu ile karar verilmiştir.

İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021

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