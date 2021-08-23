2021-2023 YILLARI ARASI MEZUNLAR İÇİN GÜNCELLENEN EUROPASS SERTİFİKA EKLERİ YAYINLANMIŞTIR

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 73'üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere diploma ile beraber öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler...