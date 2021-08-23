2021-2023 YILLARI ARASI MEZUNLAR İÇİN GÜNCELLENEN EUROPASS SERTİFİKA EKLERİ YAYINLANMIŞTIR
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2021-2023 YILLARI ARASI MEZUNLAR İÇİN GÜNCELLENEN EUROPASS SERTİFİKA EKLERİ YAYINLANMIŞTIR

2021-2023 YILLARI ARASI MEZUNLAR İÇİN GÜNCELLENEN EUROPASS SERTİFİKA EKLERİ YAYINLANMIŞTIR
Habermetre - Haberler | Toplum

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 73'üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere diploma ile beraber öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler...

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 73'üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere diploma ile beraber öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass sertifika eki verilmektedir.

Söz konusu Europass sertifika ekleri, 2010 yılından itibaren https://www. europass. gov. tr adresinde yayınlanmaktadır. 2017 yılında gerçekleştirilen program geliştirme çalışmaları nedeniyle 2021-2023 yılları arasında diploma alacaklar için güncellenen yeni Europass sertifika ekleri https://europass. gov. tr/sertifikaeki/91-meb-sertifika-eki. html adresinde yayınlanmaktadır.

Kaynak: Habermetre

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2021-2023 YILLARI ARASI MEZUNLAR İÇİN GÜNCELLENEN EUROPASS SERTİFİKA EKLERİ YAYINLANMIŞTIR - Haberler
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