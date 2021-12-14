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2021-2022 yılı yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

2021-2022 yılı yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021/2022 yılı için yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021/2022 yılı için yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Bakan Kasapoğlu'nun verdiği bilgilere göre; 2021/2022 yılı için 838 bin 272 öğrenci başvuru yaptı. 11 kamu kurumundan bilgi alınarak yapılan değerlendirme sonucunda ilk defa sisteme giren 180 bin öğrenciye burs diğer öğrencilere de kredi tahsis edildi. Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmek için e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak. Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59 'a kadar e devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecekler. Daha önceki dönemlerde 150 bin öğrenciye burs verilirken ilk defa 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde bu sayı 30 bin kişi artırılarak 180 bine yükseldi. Ön lisansta 34 bin 200 öğrenci, lisansta 144 bin öğrenci, yüksek lisansta bin 350 öğrenci, doktora düzeyinde ise 450 öğrenci burs almaya hak kazandı. Öte yandan, burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

 Yükseköğrenim burs ve kredi sonuçları açıklandı

Yükseköğrenim burs ve kredi sonuçları açıklandı

 Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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