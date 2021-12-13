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2021-2022 Yılı Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Kararları

2021-2022 Yılı Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Kararları
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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 11/11/2021 tarihli ve 18324 sayılı Genelgesi gereğince; İlimizde, 2021-2022 yılı kış mevsiminde alınacak tedbirler ve yürütülmesi gereken faaliyetler kapsamında; 22 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 14.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 11/11/2021 tarihli ve 18324 sayılı Genelgesi gereğince; İlimizde, 2021-2022 yılı kış mevsiminde alınacak tedbirler ve yürütülmesi gereken faaliyetler kapsamında; 22 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 14. 00'da Valimiz Sayın Ali Hamza PEHLİVAN Başkanlığında Şırnak Valiliği Toplantı Salonunda ilgili kurum amirlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir. 2021-2022 Yılı Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Kararları 399 KB indir

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