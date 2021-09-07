2021- 2022 Transfer döneminde Süper Lig'e hangi yıldızlar geldi? 2021-2022 transfer döneminde Süper Lig'e gelen yıldız isimler!

2021-2022 Yaz Transfer Döneminde Süper Lig'e birçok yıldız isim transferi gerçekleşti. Peki, hangi yıldız isimler Süper Lig'e transfer oldu? Süper Lig'e transfer olan yıldız isimler kimler?