2021-2022 İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLANDI 2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlama programı 13. 09. 2021 Pazartesi günü saat 10. 30'da İlçemiz Menderes İlkokulunda düzenlendi. Kaymakam Alper TAŞ, Belediye Başkan Vekili Nizamettin ÇAKIRTAŞ, Daire amirleri, Okul Müdürleri ve velilerin katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Protokol konuşmaları, öğrenciler tarafından okunan şiirler ve gösteriler ile sona erdi. Programın ardından Kaymakam Alper TAŞ ve protokol üyeleri okula yeni başlayan öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek hediyelerini verdiler. Öğrenci ve öğretmenlerimize yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dilediler.

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