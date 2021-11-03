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2021-2022 Güz Yarıyılında Kısmi Süreli Çalışması Uygun Görülen Öğrenciler İçin Gerekli Bilgiler

2021-2022 Akademik Yılı Güz yarıyılında Kısmi Süreli (Part-Time) çalışması onaylanan öğrencilerin ofis kayıtlarına işlenmiş olup, kısmi zamanlı öğrenci statüsünde görev yapacak öğrencilerin sigorta işlemlerinin sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi ve birimlerindeki görevlerine başlayabilmesi için aşağıda yer alan belgelerini tam ve eksiksiz hazırlayarak en geç 05 Kasım 2021 tarihine kadar Personel Daire Başkanlığı Maaş ve Tahakkuk Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 05 Kasım 2021 tarihine kadar belgelerini teslim eden öğrenciler 08 Kasım 2021 tarihi itibariyle çalışmaya başlayabilecektir.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMASI ONAYLANAN ÖĞRENCİLERDEN PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINCA İSTENEN BELGELER

Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) Müstehaklık Sorgulama Belgesi (e-Devlet üzerinden veya SGK'dan alınacaktır)

(web adresi: https://www. turkiye. gov. tr/spas-mustahaklik-sorgulama)

SGK İlişik Beyan ve Taahhütnamesi İçin Tıklayınız. Aile Durum Bildirimi İçin Tıklayınız.

Yukarıda belirtilen üç adet belge tamamlanmadan sigorta girişi yapılamamaktadır. Öğrencilerin belgelerini tamamladıktan sonra Personel Daire Başkanlığı, Maaş ve Tahakkuk Şube Müdürlüğüne belgeleri ile beraber gelmeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için:

Personel Daire Başkanlığı, Maaş ve Tahakkuk Birimi (İrtibat no: 233 11 01-02)

Ayrıca Kısmi Süreli (Part-Time) çalışacak öğrencilerimizin kendi adına açılmış Vakıfbank IBAN numaralarını Bütçe ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na bildirmeleri gerekmektedir.

Duyuru Ekleme Tarihi : 03. 11. 2021 10: 40

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