2021-2022 Güz Yarıyılı AGNO ile Yatay Geçiş Sonuçları

Yatay Geçiş sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, Fakültelerinden kayıt silme işlemi yapmamalıdırlar!

Yatay Geçiş sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, Fakültelerinden kayıt silme işlemi yapmamalıdırlar! Bu işlem ilgili Üniversiteler arasında yazışma yoluyla yapılacaktır. Taslak Listeye İtiraz Etmek İsteyen Öğrencilerin Dekanlık Makamına 09. 09. 2021 mesai saati sonuna kadar yazılı şekilde başvuru yapmaları gerekmektedir. "Yatay Geçişine Engel Olmadığına Dair" yazıyı, Fakültemize ulaştırmayan öğrencilerin, kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

Kaynak: Habermetre