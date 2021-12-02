2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınavı Sonuçları Açıklandı - Haberler
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2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınavı Sonuçları Açıklandı

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2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınavı Sonuçları Açıklandı

Değerli Öğrencilerimiz,Güz yarıyılı ara sınavı sonuçlarına obs. atauni. edu.

Değerli Öğrencilerimiz,

Güz yarıyılı ara sınavı sonuçlarına obs. atauni. edu. tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Pazartesi (06 Aralık 2021) günü saat 17: 00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.

Sınav Sonuç İtiraz Kılavuzu için

http://www. ataaof. edu. tr/dosyalar/sinavsonucItirazK%C4%B1lavuzu. pdf adresini tıklayınız.

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