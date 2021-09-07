2021 - 2022 Güz Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Başvuru Sonuçları
2021 - 2022 Güz Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Başvuru SonuçlarıSevgili Öğrenciler,2021 - 2022 Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurum İçi Yatay Geçiş başvuru sonuçları için tıklayınız.
2021 - 2022 Güz Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Başvuru Sonuçları
Sevgili Öğrenciler,
2021 - 2022 Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurum İçi Yatay Geçiş başvuru sonuçları için tıklayınız. 2021 - 2022 Güz Dönemi Kurum İçi (Başarıya Göre) Yatay Geçiş başvuru sonuçları için tıklayınız. 2021 - 2022 Güz Dönemi ÇAP başvuru sonuçları için tıklayınız. 2021 - 2022 Güz Dönemi Yandal başvuru sonuçları için tıklayınız.
Saygılarımızla, Öğrenci Hizmetleri
Kaynak: Habermetre