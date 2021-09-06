2021 - 2022 Güz Dönemi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

2021 - 2022 Güz Dönemi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru SonuçlarıSevgili Öğrenciler,2021 - 2022 Güz Dönemi Kurumlar Arası Yurt Dışı (Başarıya Göre) Yatay Geçiş geç başvuru sonuçları için tıklayınız.

2021 - 2022 Güz Dönemi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Sevgili Öğrenciler,

2021 - 2022 Güz Dönemi Kurumlar Arası Yurt Dışı (Başarıya Göre) Yatay Geçiş geç başvuru sonuçları için tıklayınız. 2021 - 2022 Güz Dönemi Kurumlar Arası Yurt İçi (Başarıya Göre) Yatay Geçiş başvuru sonuçları için tıklayınız. 2021 - 2022 Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası Yatay Geçiş başvuru sonuçları için tıklayınız.

Saygılarımızla, Öğrenci Hizmetleri

Kaynak: Habermetre