2021-2022 GÜZ DÖNEMİ ERKEN YURT BAŞVURUSU HK
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2021-2022 GÜZ DÖNEMİ ERKEN YURT BAŞVURUSU HK

2021-2022 GÜZ DÖNEMİ ERKEN YURT BAŞVURUSU HK
Habermetre - Haberler | Toplum

2021-2022 GÜZ DÖNEMİ ERKEN YURT BAŞVURUSU HKDeğerli Öğrencilerimiz,09. 08. 2021 tarihinde saat 10: 00'da yurt başvuruları erişime açıldığında yaşadığımız yoğun talep sebebiyle, SIS Yurt Başvuru sayfamızda sistem hatası yaşanmıştır.

2021-2022 GÜZ DÖNEMİ ERKEN YURT BAŞVURUSU HK

Değerli Öğrencilerimiz,

09. 08. 2021 tarihinde saat 10: 00'da yurt başvuruları erişime açıldığında yaşadığımız yoğun talep sebebiyle, SIS Yurt Başvuru sayfamızda sistem hatası yaşanmıştır. Bu nedenle yurt başvuru sistemimiz başvuruya kapatılmıştır. Sistem, saat 14: 00 itibariyle yurt başvurularına tekrar açılacaktır.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

Konaklama Hizmetleri Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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