2021-2022 GÜZ DÖNEMİ ERKEN YURT BAŞVURUSU HK
2021-2022 GÜZ DÖNEMİ ERKEN YURT BAŞVURUSU HKDeğerli Öğrencilerimiz,09. 08. 2021 tarihinde saat 10: 00'da yurt başvuruları erişime açıldığında yaşadığımız yoğun talep sebebiyle, SIS Yurt Başvuru sayfamızda sistem hatası yaşanmıştır.
2021-2022 GÜZ DÖNEMİ ERKEN YURT BAŞVURUSU HK
Değerli Öğrencilerimiz,
09. 08. 2021 tarihinde saat 10: 00'da yurt başvuruları erişime açıldığında yaşadığımız yoğun talep sebebiyle, SIS Yurt Başvuru sayfamızda sistem hatası yaşanmıştır. Bu nedenle yurt başvuru sistemimiz başvuruya kapatılmıştır. Sistem, saat 14: 00 itibariyle yurt başvurularına tekrar açılacaktır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla.
Konaklama Hizmetleri Müdürlüğü
Kaynak: Habermetre