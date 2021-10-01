2021-2022 Güz Dönemi Ara Sınav Programları

Sevgili Öğrenciler,

Kayıtlı olduğunuz dersler için düzenlenecek quiz/ara sınavlarınızın tarih, saat ve yerini SIS'te Ders Katalogu ve Kayıtlar >>Sınav Programı menüsünden görüntüleyebilirsiniz.

Sorularınız ve talepleriniz için dersi veren öğretim elemanınız ile iletişime geçebilirsiniz.

Sevgilerimizle,

Öğrenci Hizmetleri

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