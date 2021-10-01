2021-2022 Güz Dönemi Ara Sınav Programları
2021-2022 Güz Dönemi Ara Sınav ProgramlarıSevgili Öğrenciler,Kayıtlı olduğunuz dersler için düzenlenecek quiz/ara sınavlarınızın tarih, saat ve yerini SIS'te Ders Katalogu ve Kayıtlar >>Sınav Programı menüsünden görüntüleyebilirsiniz.
2021-2022 Güz Dönemi Ara Sınav Programları
Sevgili Öğrenciler,
Kayıtlı olduğunuz dersler için düzenlenecek quiz/ara sınavlarınızın tarih, saat ve yerini SIS'te Ders Katalogu ve Kayıtlar >>Sınav Programı menüsünden görüntüleyebilirsiniz.
Sorularınız ve talepleriniz için dersi veren öğretim elemanınız ile iletişime geçebilirsiniz.
Sevgilerimizle,
Öğrenci Hizmetleri
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