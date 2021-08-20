2021-2022 GNO ile Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Araştırma Merkezleri2021-2022 GNO ile Yatay Geçiş Başvuru SonuçlarıHukuk Fakültesi başvuru sonuçları için tıklayınız.Diğer fakülte sonuçları için tıklayınız (Listede isimleri yer almayan öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavına girmedikleri veya başarısız oldukları için kayıt hakkı kazanamamışlardır.