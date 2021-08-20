2021-2022 GNO ile Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
Araştırma Merkezleri2021-2022 GNO ile Yatay Geçiş Başvuru SonuçlarıHukuk Fakültesi başvuru sonuçları için tıklayınız.Diğer fakülte sonuçları için tıklayınız (Listede isimleri yer almayan öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavına girmedikleri veya başarısız oldukları için kayıt hakkı kazanamamışlardır.
Araştırma Merkezleri
2021-2022 GNO ile Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
Hukuk Fakültesi başvuru sonuçları için tıklayınız.
Diğer fakülte sonuçları için tıklayınız (Listede isimleri yer almayan öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavına girmedikleri veya başarısız oldukları için kayıt hakkı kazanamamışlardır. )
Kayıt tarihleri ve gerekli belgeler için tıklayınız.
Eğitim ücreti açıklamaları için tıklayınız.
Duyuru Ekleme Tarihi : 20. 08. 2021 14: 15
Kaynak: Habermetre