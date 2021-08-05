2021-2022 Futbol Sezonu Temsilci Klasmanları belirlendi
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2021-2022 Futbol Sezonu Temsilci Klasmanları belirlendi

2021-2022 Futbol Sezonu Temsilci Klasmanları belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020-2021 futbol sezonunda görev yapacak temsilciler açıklandı.

2020-2021 futbol sezonunda görev yapacak temsilciler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Üst Klasman Temsilcileri, Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcileri ile Klasman Temsilcileri kadroları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan temsilci klasmanları kategorisinde Kayseri'den 3 isim görev aldı. Üst Klasman Temsilci kategorisinde Cemil Kayhan ve Şevket Uyar yer alırken, Klasman Temsilci kategorisinde Osman Kayaalp yer aldı. Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi olarak Kayseri'den kimse yer almadı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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