2021-2022 Engelsiz Üniversite Ödülleri başvuru takvimi belli oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri" ve "Engelsiz Üniversite Programı Nişanı" başvurularının 17 Ocak-18 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

YÖK'ten yapılan açıklamada, kurulun, üniversite kampüs sınırları içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla Engelsiz Üniversite Ödülleri'ni ilk defa 2018'de vermeye başladığı anımsatıldı.

Kurulun, "Engelsiz Erişim" ve "Engelsiz Eğitim" temalarıyla yaptığı çalışmalarına devam ettiği belirtilerek, ödüllerin üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve velilerden gelen talepler doğrultusunda yoğun ilgi gördüğü ve kapsamının genişletildiği bildirildi.

2021-2022 Engelsiz Üniversite Ödülleri'nin, "Engelsiz Üniversite Bayrakları" ve "Engelsiz Program Nişanı" kategorilerinde verileceği ifade edilen açıklamada, "Engelsiz Üniversite Bayrakları Ödülleri"nin mekanda erişilebilirlik, eğitimde erişilebilirlik ve sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik olmak üzere 3 kategoride verileceği bildirildi.

Başvuruların "yoksis.yok.gov.tr" adresine 17 Ocak-18 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacağı, sonuçların Mayıs 2022'de açıklanacağı bildirildi.

Başvuru ve değerlendirme detaylarına, YÖK'ün internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.

AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet