2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda Öğrencilerimize Ücretsiz Olarak Dağıtılacak Ders Kitaplarımızın İl ve İlçelere Dağıtım Süreci Başladı.
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2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda Öğrencilerimize Ücretsiz Olarak Dağıtılacak Ders Kitaplarımızın İl ve İlçelere Dağıtım Süreci Başladı.

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda Öğrencilerimize Ücretsiz Olarak Dağıtılacak Ders Kitaplarımızın İl ve İlçelere Dağıtım Süreci Başladı.
Habermetre - Haberler | Toplum

Genel Müdürümüz Sayın İsmail ÇOLAK, Ders ve Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanımız Hüseyin Burak FETTAHOĞLU ile birlikte 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitaplarımızın baskı ve illere sevkiyat sürecini yerinde inceledi.

Genel Müdürümüz Sayın İsmail ÇOLAK, Ders ve Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanımız Hüseyin Burak FETTAHOĞLU ile birlikte 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitaplarımızın baskı ve illere sevkiyat sürecini yerinde inceledi.

Kaynak: Habermetre

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2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda Öğrencilerimize Ücretsiz Olarak Dağıtılacak Ders Kitaplarımızın İl ve İlçelere Dağıtım Süreci Başladı. - Haberler
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