2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Türk Halk Dansları Topluluğu 8-13 Yaş Kazananlar Listesi
SOYAD1BEREN NİSA2ALYA ALOK3BADE YILDIZ4NİSA GÖKBEL5MERT KORKUT6MEHMET ALİ EREN7ÇAĞIN DORUK ALTIN8ZEYNEP ADA YILDIZ9METİN OLGUN10AHMET EFE DOĞAN11NİHAT EMİR BOZYER12SAFFETTİN KORKMAZ13ELİF GÖKÇE TURAN14CEYLİN KAN15ARZUHAL VURAL16EMRE EGE ŞENTÜRK17MUSTAFA ALP KAYADİBİ18TUĞÇE...
SIRA NO
AD-SOYAD
1
BEREN NİSA
2
ALYA ALOK
3
BADE YILDIZ
4
NİSA GÖKBEL
5
MERT KORKUT
6
MEHMET ALİ EREN
7
ÇAĞIN DORUK ALTIN
8
ZEYNEP ADA YILDIZ
9
METİN OLGUN
10
AHMET EFE DOĞAN
11
NİHAT EMİR BOZYER
12
SAFFETTİN KORKMAZ
13
ELİF GÖKÇE TURAN
14
CEYLİN KAN
15
ARZUHAL VURAL
16
EMRE EGE ŞENTÜRK
17
MUSTAFA ALP KAYADİBİ
18
TUĞÇE ORHAN
19
ATAHAN TUNCA
20
FURKAN BULAKBAŞI
21
NEHİR KARAKOÇ
22
AYSİMA KOTA
23
SUDEM TEKİN
24
SELİN SENA UYAR
25
ELA DEMİR
26
ELİF NİSA ÇELİK
27
CEYLİN SU TİLKİ
28
ÇINAR YETİMOĞLU
29
AYBÜKE VURAL
30
İMGE ACAR
31
DENİZ İNAN
32
ÖYKÜ VOLKAN
14-17 YAŞ
1
BERFİN AKÇAY
2
NEHİR GÜL
3
FATMA BELİZ ÇAMUR
4
MUSTAFA ALİ ALKOYAK
5
EMİR İNAN
18-35 YAŞ
1
ASLI DİNÇER
2
BAHAR SEVİM
3
BUSE KIREL
4
NEVİN SELİN TOPRAKCI
5
BİLGE TARIM
6
EYLÜL BİCE
7
DERYA AŞİROĞLU
8
FİLİZ TANIŞ ACAR
9
HİLAL ASENA ÖZDEMİR