2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Türk Halk Dansları Topluluğu 8-13 Yaş Kazananlar Listesi - Haberler
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2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Türk Halk Dansları Topluluğu 8-13 Yaş Kazananlar Listesi

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2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Türk Halk Dansları Topluluğu 8-13 Yaş Kazananlar Listesi

SOYAD1BEREN NİSA2ALYA ALOK3BADE YILDIZ4NİSA GÖKBEL5MERT KORKUT6MEHMET ALİ EREN7ÇAĞIN DORUK ALTIN8ZEYNEP ADA YILDIZ9METİN OLGUN10AHMET EFE DOĞAN11NİHAT EMİR BOZYER12SAFFETTİN KORKMAZ13ELİF GÖKÇE TURAN14CEYLİN KAN15ARZUHAL VURAL16EMRE EGE ŞENTÜRK17MUSTAFA ALP KAYADİBİ18TUĞÇE...

SIRA NO

AD-SOYAD

1

BEREN NİSA

2

ALYA ALOK

3

BADE YILDIZ

4

NİSA GÖKBEL

5

MERT KORKUT

6

MEHMET ALİ EREN

7

ÇAĞIN DORUK ALTIN

8

ZEYNEP ADA YILDIZ

9

METİN OLGUN

10

AHMET EFE DOĞAN

11

NİHAT EMİR BOZYER

12

SAFFETTİN KORKMAZ

13

ELİF GÖKÇE TURAN

14

CEYLİN KAN

15

ARZUHAL VURAL

16

EMRE EGE ŞENTÜRK

17

MUSTAFA ALP KAYADİBİ

18

TUĞÇE ORHAN

19

ATAHAN TUNCA

20

FURKAN BULAKBAŞI

21

NEHİR KARAKOÇ

22

AYSİMA KOTA

23

SUDEM TEKİN

24

SELİN SENA UYAR

25

ELA DEMİR

26

ELİF NİSA ÇELİK

27

CEYLİN SU TİLKİ

28

ÇINAR YETİMOĞLU

29

AYBÜKE VURAL

30

İMGE ACAR

31

DENİZ İNAN

32

ÖYKÜ VOLKAN

14-17 YAŞ

1

BERFİN AKÇAY

2

NEHİR GÜL

3

FATMA BELİZ ÇAMUR

4

MUSTAFA ALİ ALKOYAK

5

EMİR İNAN

18-35 YAŞ

1

ASLI DİNÇER

2

BAHAR SEVİM

3

BUSE KIREL

4

NEVİN SELİN TOPRAKCI

5

BİLGE TARIM

6

EYLÜL BİCE

7

DERYA AŞİROĞLU

8

FİLİZ TANIŞ ACAR

9

HİLAL ASENA ÖZDEMİR

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