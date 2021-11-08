2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Taşıt Tanıma Pulu Temini 08.11.2021

Yerleşke içi trafik düzeninin sağlanması, araç kazalarının azaltılması ve yerleşke içinde otopark sorunu yaşanmaması için Trafik Kurulu kararı gereğince yerleşkeye otopark sayısı kadar araç park ettirilecektir. Bundan dolayı 03 Aralık 2021 tarihinden sonra Taşıt Tanıma Pulu olmayan araçlar (motor, motosiklet, ATV dahil) yerleşke içinde park yapamayacaklardır. Taşıt Tanıma Pulu başvuruları 8 Kasım 2021 tarihinden itibaren ATACS sistemi üzerinden yapılacaktır. Erişim için Üniversitemiz Ana Sayfası ->Atılım Online ->ATACS projemize kullanıcı bilgilerinizle giriş yapıp, açılan sol menüden sırasıyla "Araç Kataloğu ->Araç Tanıtım Pulu Talebi" ilişimi ile başvuru formuna erişebilirsiniz. Taşıt Tanıma Pulu ödemeleri ATACS sistemi üzerinden kredi kartı ile yapılacaktır. Üniversitede mevcut otopark sayısı 2500 olduğu için Taşıt Tanıma Pulları başvurusunu ve ödemesini tamamlayan ilk 2500 öğrenciye verilecek, bu sayıya ulaştıktan sonra ATACS sistemi başvuruya kapanacaktır. Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenci Taşıt Tanıma Pulu ücreti 200 TL'dir. Ücret yatırıldıktan sonra A Nizamiye Güvenliğe müracaat edilerek Taşıt Tanıma Pulları alınacaktır. Engelli öğrenci ve personel engel durumunu belgelemek kaydıyla Taşıt Tanıma Pulunu ücretsiz olarak alacaktır. Taşıt Tanıma Pulunu almaya gelirken Ehliyet, Kurum Kimlik Kartı, Araç Ruhsatı ile birlikte gelinecektir. Ayrıntılı bilgiye Güvenlik Koordinatörlüğü, "Taşıt Tanıtım Pulu Alma Koşulları" sayfasından ulaşabilirsiniz (https://www. atilim. edu. tr/tr/guvenlik/page/2501/tasit-tanitim-pulu-alma-kosullari) Ehliyeti olmayanlara Taşıt Tanıma Pulu verilmeyecektir. Öğrenci yakınları öğrencileri bırakıp çıkış yapabilecek, fakat yerleşkede bekleme yapamayacak, park yerlerinden yararlanamayacaklardır. Sorularınız için (530) 781 11 41, Dahili: 8999-8756 numaralı telefonlardan yardım alabilirsiniz.

Tüm sürücülere yollarda saygı, trafikte güven dolu kazasız yeni bir akademik yıl dileriz.

ATILIM TRAFİK KURULU

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet