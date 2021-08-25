2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Eğitim Kurum Müdürleri Toplantısı Yapıldı

Yalova İl Milli Eğitim, Müdürler Kurulu Toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz YENİYOL başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürleri, il/ilçe şube müdürleri ve il merkezi tüm resmi ve özel okul/kurum müdürlerinin katılımı ile 24-25. 08.

Yalova İl Milli Eğitim, Müdürler Kurulu Toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz YENİYOL başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürleri, il/ilçe şube müdürleri ve il merkezi tüm resmi ve özel okul/kurum müdürlerinin katılımı ile 24-25. 08. 2021 tarihlerinde Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılının genel değerlendirilmesinin yapılmasının ardından 2021-2022 Eğitim Öğretim yılına hazırlık çalışmaları ele alındı. Dünya çapında yaşanan Covid 19 salgın sebebiyle okullarda alınacak tedbirler ile hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları ile ilgili görüşüldü. Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz YENİYOL, Maske ve dezenfektan malzemelerinin temin edildiği ve ilimizdeki tüm okullara malzemelerin en kısa sürede ulaştırılacağından bahsetti. Okullarımızın yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz YENİYOL yeni dönemde 2023 Vizyon Belgesi kapsamında yapılacak çalışmalar, Ana sınıfı ve 1. Sınıfların 1-3 Eylül tarihleri arasındaki uyum programı, Öğretmen Eğitimleri, Kültür, Sanat ve Sporla Tam Öğrenme ve Akademik Başarının Artırılması, Ders kitaplarının kullanılması, Yalova Dersi, Tübitak Projeleri, Okul Aile Birliklerinin Faaliyetleri ve Kantinlerin İşleyişi, okul ve kurumlarda sosyal etkinlik kapsamında yapılacak çalışmalar, İSG ve Okul Sağlığı ve MEB gönderdiği "KOVİD-19 Salgınında Okullarda alınması Gereken Önlemler Rehberi " hakkında bilgiler verdi.

Dr. Abdülaziz YENİYOL, okul müdürlerinin görüş ve önerilerini dinledi. İl Milli Eğitim Müdürümüz tüm okul müdürlerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ederek toplantıya son verdi.

Kaynak: Habermetre