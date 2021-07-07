2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Duyurusu
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 2021-2022 Özel Yetenek Sınavı ile İlgili Detaylı Bilgi İçin Aşağıdaki Linklere Tıklayınız...İlan Metni Sınav Kılavuzu Uluslararası Öğrenci Sınav Kılavuzu Başvuru Dilekçesi.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 2021-2022 Özel Yetenek Sınavı ile İlgili Detaylı Bilgi İçin Aşağıdaki Linklere Tıklayınız...
İlan Metni Sınav Kılavuzu Uluslararası Öğrenci Sınav Kılavuzu Başvuru Dilekçesi
Kaynak: Habermetre