2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Taşınması Hazırlıkları
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2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Taşınması Hazırlıkları

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Taşınması Hazırlıkları
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Ceyhan İlçemizde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında okullları kapalı olan kırsal mahallelerdeki ğrencinlerin taşınması içi, n tespit ve ihale hazırlıkları başladı.

Ceyhan İlçemizde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında okullları kapalı olan kırsal mahallelerdeki ğrencinlerin taşınması içi, n tespit ve ihale hazırlıkları başladı. Konu ile ilgili olarak, 30 Temmuz 2021 Cuma günü saat 10. 00'da Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz'ın başkanlığında İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Orhan Bergin, Hasan Bülbül ve ilçede taşıma işi yapan firmaların temsilcilerinin katılımı ile yapılan toplantıda taşınacak öğrenci sayısı, ihtiyaç duyulacak araç sayısı ile ihale ve hizmet şartları konuları değerlendirildi. Gelecek eğitim öğretim yılında Ceyhan İlçemizde ilkokul ve ortaokulda 1. 334, özel eğitimde 136, kayıtlar devam ettiğinden kesin olmamakla birlikte lisede yaklaşık 880 öğrenci taşınacak. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin taşıma ihalesi 16 Ağustos 2021 günü, özel eğitim öğrencilerinin taşıma ihalesi 23 Ağustos 2021 günü yapılacak olup liseler için ise tarih daha sonra belirlenecek.

Kaynak: Habermetre

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