2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nda Mesleki Yarışmalara Yoğun İlgi Gösterildi

Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulları arası geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen "mesleki yarışmalar" heyecanı başladı.

Anadolu imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokulları arasında gönüllülük esasına göre ve covit-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen mesleki yarışmalara bu yıl da öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu imam hatip liselerinde; Genç Sada & Nida Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması genç hatipler hutbe okuma yarışması, genç muhafızlar hafızlık ve genç bilaller ezan okuma yarışması kategorilerinde 5162 öğrenci, imam hatip ortaokullarında ise; Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması, genç nida Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışması, genç muhafızlar hafızlık yarışması, genç bilaller ezan okuma yarışması kategorilerinde 5162 öğrenci olmak üzere Türkiye geneli 10384 öğrenci katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel müdürlüğü tarafından 81 ilde düzenlenen "mesleki yarışmalar"ın okul finali aşamaları tamamlandı ve dereceye giren öğrenciler kendi kategorilerinde okullarını temsil etmek için il finallerine katılmaya hak kazandı. İl finallerinde derece alan öğrenciler mart ayında, 10 bölgede yapılacak bölge yarışmasında Türkiye finallerine katılmak için yarışacaklar.

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