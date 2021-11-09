2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Modern Dans Topluluğu 8-13 Yaş Kazanan Listesi
SOYAD1ELİF NAZ ŞAHİN2NİSA GÖKBEL3İLKAY İREM ÇETİNER4GÜLCE ACİK5BADE YILDIZ6ALYA ALOK7ÖYKÜ KARTAL8BURHAN ALİ KİYANÇ9IŞIL YİĞİT10ELA GÖKTAŞ11SEVİNÇ ASYA TOKMAK12ATACAN KAPLAN13ECE SAYAN14ADA ÇAKMAK15DEFNE ÇEKİÇ16EZGİ FATOŞ GÜNÜÇ17DERİN HAMEŞ18TUBA ÖVÜL AKARCA19MEVSİM ŞAHİN20DURU SANKUR21EYLÜL.
SIRA NO
AD-SOYAD
1
ELİF NAZ ŞAHİN
2
NİSA GÖKBEL
3
İLKAY İREM ÇETİNER
4
GÜLCE ACİK
5
BADE YILDIZ
6
ALYA ALOK
7
ÖYKÜ KARTAL
8
BURHAN ALİ KİYANÇ
9
IŞIL YİĞİT
10
ELA GÖKTAŞ
11
SEVİNÇ ASYA TOKMAK
12
ATACAN KAPLAN
13
ECE SAYAN
14
ADA ÇAKMAK
15
DEFNE ÇEKİÇ
16
EZGİ FATOŞ GÜNÜÇ
17
DERİN HAMEŞ
18
TUBA ÖVÜL AKARCA
19
MEVSİM ŞAHİN
20
DURU SANKUR
21
EYLÜL MERYEM ALTAŞ
22
AYÇA MELİSA KARAMAN
23
DAMLA ÇELİKÖZ
24
EDALAL TOGAN
25
EYMEN COŞKUN
26
GÜLRU CANDAN
27
MAVİ DURU TOKSOY
28
ECESU DEMİRAY
29
NEHİR CAN
30
MELİSA DAL
31
DEFNE ÇİFTÇİ
32
MİRA KAPUCU
33
İREM ERBAŞ
34
TEOMAN ELÇİ
35
CEYLİNNAZ EMİNE KUZU
36
DEREN AKBABA
37
ELİF GÖKÇE TURAN
38
SEZİN MISRA İNALKOÇ
39
ECRİN NALKAYA
40
CEYLİN NALKAYA
41
BAHAR ÇEKİÇ
42
DEFNE ÖZ
43
BESTE ŞENTÜRK
44
ŞEYMA İNAN
45
ÇAĞLA AKGÜN
46
ILGIM MUTLU
47
SEMİHA EYŞAN ALDAĞ
48
TAYLAN ALİ AYDIN
49
ELİF SELEN YURTTAŞ
50
ADA SÖYLEMEZ
51
ÖYKÜ DERYA ARSLANTAŞ
52
DAMLA KAYABAŞ
53
TUĞÇE YILDIZ
54
DAMLA KİRAZ
14-17 YAŞ
1
EBRU GÜVEN
2
ZEYNEP EYLÜL CİVELEK
3
ARNİSA VARLI
4
ARMİNA VARLI
5
KAYRA EKİN YILMAZ
6
TUANA MAVİOĞLU
7
TUĞBANUR ÜLKER
8
CANSU CAN
9
NİL SU CAN
10
NAZ TAŞKIRAN
18-35 YAŞ
1
BUKET TAZE
2
KEVSER KARARSLAN
3
YAĞMUR AKAL
4
NEVZAT SERHAT HALAT
5
FATMA ÜLGEN
6
DENİZ ÜLGEN
7
BEYZANUR SİVARİ
8
BERRU ÇELİK
9
ÖZLEM AĞILÖNÜ
10
ASLI DEMİRCAN
11
REYHAN İLAYDA DARCAN
12
EYLÜL BİCE