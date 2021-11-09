2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Modern Dans Topluluğu 8-13 Yaş Kazanan Listesi - Haberler
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2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Modern Dans Topluluğu 8-13 Yaş Kazanan Listesi

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2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Modern Dans Topluluğu 8-13 Yaş Kazanan Listesi

SOYAD1ELİF NAZ ŞAHİN2NİSA GÖKBEL3İLKAY İREM ÇETİNER4GÜLCE ACİK5BADE YILDIZ6ALYA ALOK7ÖYKÜ KARTAL8BURHAN ALİ KİYANÇ9IŞIL YİĞİT10ELA GÖKTAŞ11SEVİNÇ ASYA TOKMAK12ATACAN KAPLAN13ECE SAYAN14ADA ÇAKMAK15DEFNE ÇEKİÇ16EZGİ FATOŞ GÜNÜÇ17DERİN HAMEŞ18TUBA ÖVÜL AKARCA19MEVSİM ŞAHİN20DURU SANKUR21EYLÜL.

SIRA NO

AD-SOYAD

1

ELİF NAZ ŞAHİN

2

NİSA GÖKBEL

3

İLKAY İREM ÇETİNER

4

GÜLCE ACİK

5

BADE YILDIZ

6

ALYA ALOK

7

ÖYKÜ KARTAL

8

BURHAN ALİ KİYANÇ

9

IŞIL YİĞİT

10

ELA GÖKTAŞ

11

SEVİNÇ ASYA TOKMAK

12

ATACAN KAPLAN

13

ECE SAYAN

14

ADA ÇAKMAK

15

DEFNE ÇEKİÇ

16

EZGİ FATOŞ GÜNÜÇ

17

DERİN HAMEŞ

18

TUBA ÖVÜL AKARCA

19

MEVSİM ŞAHİN

20

DURU SANKUR

21

EYLÜL MERYEM ALTAŞ

22

AYÇA MELİSA KARAMAN

23

DAMLA ÇELİKÖZ

24

EDALAL TOGAN

25

EYMEN COŞKUN

26

GÜLRU CANDAN

27

MAVİ DURU TOKSOY

28

ECESU DEMİRAY

29

NEHİR CAN

30

MELİSA DAL

31

DEFNE ÇİFTÇİ

32

MİRA KAPUCU

33

İREM ERBAŞ

34

TEOMAN ELÇİ

35

CEYLİNNAZ EMİNE KUZU

36

DEREN AKBABA

37

ELİF GÖKÇE TURAN

38

SEZİN MISRA İNALKOÇ

39

ECRİN NALKAYA

40

CEYLİN NALKAYA

41

BAHAR ÇEKİÇ

42

DEFNE ÖZ

43

BESTE ŞENTÜRK

44

ŞEYMA İNAN

45

ÇAĞLA AKGÜN

46

ILGIM MUTLU

47

SEMİHA EYŞAN ALDAĞ

48

TAYLAN ALİ AYDIN

49

ELİF SELEN YURTTAŞ

50

ADA SÖYLEMEZ

51

ÖYKÜ DERYA ARSLANTAŞ

52

DAMLA KAYABAŞ

53

TUĞÇE YILDIZ

54

DAMLA KİRAZ

14-17 YAŞ

1

EBRU GÜVEN

2

ZEYNEP EYLÜL CİVELEK

3

ARNİSA VARLI

4

ARMİNA VARLI

5

KAYRA EKİN YILMAZ

6

TUANA MAVİOĞLU

7

TUĞBANUR ÜLKER

8

CANSU CAN

9

NİL SU CAN

10

NAZ TAŞKIRAN

18-35 YAŞ

1

BUKET TAZE

2

KEVSER KARARSLAN

3

YAĞMUR AKAL

4

NEVZAT SERHAT HALAT

5

FATMA ÜLGEN

6

DENİZ ÜLGEN

7

BEYZANUR SİVARİ

8

BERRU ÇELİK

9

ÖZLEM AĞILÖNÜ

10

ASLI DEMİRCAN

11

REYHAN İLAYDA DARCAN

12

EYLÜL BİCE

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