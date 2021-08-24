2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MENTEŞE İLÇESİ MÜDÜRLER KURULU TOPLANTISI
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2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MENTEŞE İLÇESİ MÜDÜRLER KURULU TOPLANTISI

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MENTEŞE İLÇESİ MÜDÜRLER KURULU TOPLANTISI
Habermetre - Haberler | Toplum

İl Milli Eğitim Müdürümüz başkanlığında, Menteşe ilçesinde bulunan resmi-özel tüm okul ve kurum müdürleriyle gerçekleştirilen 2021-2022 eğitim öğretim yılı kurul toplantısı, Menteşe Halk Eğitim Merkezinde yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürümüz başkanlığında, Menteşe ilçesinde bulunan resmi-özel tüm okul ve kurum müdürleriyle gerçekleştirilen 2021-2022 eğitim öğretim yılı kurul toplantısı, Menteşe Halk Eğitim Merkezinde yapıldı.

Yüz yüze eğitimin önemine değinen İl Müdürümüz Emre Çay, "Okullar sadece bilgi akışının olduğu yer değildir, aynı zamanda sosyalleşme, paylaşma, dayanışma ikliminin olduğu yerlerdir. Bir öğretmen, öğrencileriyle kurduğu göz temasıyla, onların gönül kapısından girer; zihinlerine ulaşır ve eğitim orada başlar. " dedi.

Pandemi sürecinde alınan tüm tedbirlerin eğitim öğretim yılı boyunca titizlikle sürdürülmesinin hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimize karşı sorumluluğumuz olduğuna vurgu yapan İl Müdürümüz, öğretmen ve öğrencilerimize daha iyi eğitim ortamı sunmak adına hizmet etmekteyiz, dedi. İyi bir eğitim ortamı oluşturma adına, okulların fiziki ortamlarının iyileştirilmesinin öncelikli sırada yer aldığını, ihtiyaçların belirlenip eksikliklerin ivedilikle giderilmesinin önem arz ettiğini belirtti.

Toplantıyı iyi dilek ve temennilerle sona erdiren İl Müdürümüz Emre Çay "Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah hep birlikte sağlıklı, başarılı, huzurlu bir yıl geçirmemizi temenni ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MENTEŞE İLÇESİ MÜDÜRLER KURULU TOPLANTISI - Haberler
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