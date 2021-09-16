2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programı

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programı2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlama programı çerçevesinde, Atatürk Anıtı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından çelenk sunma töreni düzenlendi. Programın devamında yeni eğitim-öğretim yılının açılışı ve İlköğretim Haftası nedeniyle, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Cendel Akçay, Barbaros İlkokulu Okul Müdürü Sayın Ali İhsan Şeker, Müdür Yardımcısı Sayın Ahmet Manav; 4. sınıf öğrencileri Ceylin Gökmen, Tarık Celal Yılmaz ve Mevlüthan Örcün, Kaymakamımız Sayın Abdullah Kurt'u makamında ziyaret ederek çiçek takdim ettiler.

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