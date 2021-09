2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Doktora ve Yüksek Lisans Bilim Sınavı Değerlendirme Sonuçları...

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Doktora ve Yüksek Lisans Bilim Sınavı Değerlendirme Sonuçları

ENSTİTÜMÜZ ANABİLİM DALLARININ DOKTORA/TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KESİN KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN DİKKATİNE Öğrenci ve Akademik Danışman Rehberinden kayıt işlemleri için gerekli adımları takip edebilirsiniz.

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar kayıtlarını https://obs. mu. edu. tr/oibs/ina_app/ adresinden uzaktan yapacaklardır. Kesin kayıtlar için sistem 6-8 Eylül 2021 tarihlerinde, yedek kayıtlar için 9-10 Eylül 2021 tarihlerinde aktif olacaktır.

Doktora/Tezli Yüksek Lisans Programlarına kesin kayıt yaptıran adaylar, danışman olarak tercih edecekleri üç (3) öğretim üyesini öncelik sırasına göre belirleyerek ekteki danışman belirleme formunu doldurmalıdırlar. Danışman belirleme formu aşağıda kurumsal mail adresi** verilen ilgili programın bilim dalı başkanına mail yolu ile iletilmelidir. NOT: Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin danışman belirleme formu doldurmalarına gerek yoktur.

İkinci Öğretim Tezli ve İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kesin kayıt yaptırabilmeleri için Enstitümüzün 0252 21130 96-91-98 numaralı telefonlarını arayarak öğrenci numaralarını öğrenmeleri ve harçlarının I. Taksiti olan miktarı yatırarak makbuzlarını ens-egt@mu. edu. tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir.

Program Ücret Ödeme Şekli Sınıf Eğitimi İkinci Öğretim Tezli YL Toplam 10. 000 TL 1. Yarıyıl 4. 000 TL

2. Yarıyıl 4. 000 TL

3. Yarıyıl 1. 000 TL

4. Yarıyıl 1. 000 TL Eğitim yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz YL Toplam 7. 200 TL 2 (iki) eşit taksit Sınıf Eğitimi İkinci Öğretim Tezsiz YL Toplam 5. 000 TL 2 (iki) eşit taksit

** Danışman belirleme formunun ilgili bölümlerini doldurduktan sonra mutlaka ilgili Bilim Dalı Başkanının kurumsal mailine gönderiniz. EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Bilim Dalı Bilim Dalı Başkanı e-Posta Adresi Eğitim Programları ve Öğretim Doktora/YL. Programı Prof. Dr. Hasan ŞEKER hseker@mu. edu. tr Eğitim Yönetimi Doktora/YL. Programı Prof. Dr. Ahmet DUMAN aduman@mu. edu. tr Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı Prof. Dr. Atılgan ERÖZKAN atilgan@mu. edu. tr MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Bilim Dalı Bilim Dalı Başkanı e-Posta Adresi Fen Bilgisi Eğitimi Doktora/YL. Programı Prof. Dr. Şendil CAN csendil@mu. edu. tr TEMEL EĞİTİM ANABİLİM DALI Bilim Dalı Bilim Dalı Başkanı e-Posta Adresi Sınıf Eğitimi Doktora/YL. Programı Prof. Dr. Sabri SİDEKLİ ssidekli@mu. edu. tr TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Bilim Dalı Bilim Dalı Başkanı e-Posta Adresi Sosyal Bilgiler Eğitimi Yüksek Lisans Programı Doç. Dr. Zafer TANGÜLÜ zafertangulu@mu. edu. tr Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı Doç. Dr. Sibel TURHAN TUNA sibeltuna@mu. edu. tr YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Bilim Dalı Bilim Dalı Başkanı e-Posta Adresi İngiliz Dili Eğitimi Doktora/Yüksek Lisans Programı Prof. Dr. Şevki KÖMÜR coal@mu. edu. tr GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ Bilim Dalı Bilim Dalı Başkanı e-Posta Adresi Müzik Eğitimi Yüksek Lisans Programı Doç. Dr. Hamit YOKUŞ hamityokus@mu. edu. tr

