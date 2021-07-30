2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Doktora ve Yüksek Lisans Öğrenci Alımı...
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Enstitümüzün kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına T. C. Uyruklu Doktora ve Yüksek Lisans öğrencileri alınacaktır.
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Enstitümüzün kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına T. C. Uyruklu Doktora ve Yüksek Lisans öğrencileri alınacaktır.
Eğitim Bilimleri Enstisüsü Doktora ve Yüksek Lisans öğrenci alımı ilan metni...
Kaynak: Habermetre