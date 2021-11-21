2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3. ataaof. edu. tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (24 Kasım 2021) saat 18: 00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.

Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için http://www. ataaof. edu. tr/dosyalar/soruitiraz. pdf adresini tıklayınız.

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