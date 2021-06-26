2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 1. Başvuru Dönemi Lisansüstü Başvuru Sonuçları Açıklandı

Değerli Aday Öğrencilerimiz;İstanbul Gedik Üniversitesi lisansüstü programların başvuru sonuçları aşağıdaki linkte paylaşılmıştır.

Değerli Aday Öğrencilerimiz;

İstanbul Gedik Üniversitesi lisansüstü programların başvuru sonuçları aşağıdaki linkte paylaşılmıştır.

Tezsiz Yüksek Lisans Beden eğitimi ve Spor Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezsiz Yüksek Lisans İş İnsanlarına Yönelik MBA Tezsiz Yüksek Lisans İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans İşletme Yönetimi-İngilizce-Tezsiz Yüksek Lisans Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Mekatronik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Uluslararası Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans Tezli Yüksek Lisans Beden eğitimi ve Spor Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Görsel İletişim ve Tasarımı Tezli Yüksek Lisans İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Uluslararası İlişkiler-İngilizce Tezli Yüksek Lisans Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans Doktora İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora İşletme Doktora Savunma Teknolojisi Doktora Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora

Asil olarak kazanan adaylar, 28-29-30 Haziran 2021 tarihleri arasında kesin kayıt için, aşağıdaki belgelerin kontrollerini Enstitümüze (Kartal Yerleşkesi C Blok 5. Kat) yaptırarak, Mali İşler Daire Başkanlığından ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından ( A Blok Giriş kat) kesin kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Doktora Programı Gerekli Belgeler

Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet Mezun belgesi Lisans Transkriptinin aslı, noter onaylı sureti veya E-devlet çıktısı Yüksek Lisans noter onaylı sureti veya E-devlet Mezun belgesi Yüksek Lisans Transkriptinin aslı, noter onaylı sureti veya E-devlet çıktısı Yabancı Dil Belgesi (YÖK Yabancı Dil Eşdeğerlik tablosunda yer alan sınavlara ait) ALES Sınav Sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan) Nüfus cüzdanı aslı ve beraberinde fotokopisi Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet'ten alınan belgeler kabul edilmektedir. Sabıka Kaydı (E-Devlet'ten alınan belgeler kabul edilmektedir. İkamet Kaydı (E-Devlet'ten alınan belgeler kabul edilmektedir. ) 2 adet vesikalık resim Tezli Yüksek Lisans Programı Gerekli Belgeler

Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet Mezun belgesi Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti E-devlet çıktısı Öğretim Dili İngilizce olan programlar için Yabancı Dil Belgesi (YÖK Yabancı Dil Eşdeğerlik tablosunda yer alan sınavlara ait) ALES sınav sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan) Nüfus cüzdanı aslı ve beraberinde fotokopisi Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet'ten alınan belgeler kabul edilmektedir. Sabıka Kaydı (E-Devlet'ten alınan belgeler kabul edilmektedir. ) İkamet Kaydı (E-Devlet'ten alınan belgeler kabul edilmektedir. ) 2 adet vesikalık resim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Gerekli Belgeler

Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet Mezun belgesi Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti veya E-devlet çıktısı Öğretim Dili İngilizce olan programlar için Yabancı Dil Belgesi (YÖK Yabancı Dil Eşdeğerlik tablosunda yer alan sınavlara ait) Nüfus cüzdanı aslı ve beraberinde fotokopisi Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet'ten alınan belgeler kabul edilmektedir. Sabıka Kaydı (E-Devlet'ten alınan belgeler kabul edilmektedir. ) İkamet Kaydı (E-Devlet'ten alınan belgeler kabul edilmektedir. ) 2 adet vesikalık resim

Kaynak: Habermetre