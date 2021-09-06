2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı Başladı
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2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı Başladı

2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye genelinde olduğu gibi Çanakkale'de de koronavirüse karşı tüm tedbirler alınarak yüz yüze eğitim başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Çanakkale'de de koronavirüse karşı tüm tedbirler alınarak yüz yüze eğitim başladı.

2021 - 2022 eğitim - öğretim yılının başlamasıyla Vali İlhami AKTAŞ, Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu'nda öğrencilerin ilk ders zili heyecanına ortak oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu Müdürü Suat Ürüt ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlerinin de bulunduğu programda Vali İlhami AKTAŞ, temizlik, maske ve mesafe kurallarını hatırlatarak öğrencileri sınıflarına uğurlayıp derslerinde başarılar diledi.

Öğretmenlerle de bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami AKTAŞ, sorumluluklarının büyük olduğunu hatırlatarak bu zorlu görevlerinde kolaylıklar ve başarılar temenni etti.

Kaynak: Habermetre

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