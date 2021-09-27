2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 1.Dönem Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı - Haberler
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2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 1.Dönem Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı

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2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 1.Dönem Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönem Üniversite Güvenlik Koordinasyon ToplantısıValimiz Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönem Üniversite Güvenlik Koordinasyon ToplantısıValimiz Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Küçükönder, Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Kd. Alb. Nuri Serkan Kara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönem Üniversitelerde Güvenlik Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve İstiklal Üniversitesi'nde akademik faaliyetlerin güven ortamında yapılmasını sağlamak amacıyla; kampüsler ile öğrenci yurtlarında huzur ve güvenliğin korunması için alınması gereken önlemler ve yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.

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Haber: 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 1.Dönem Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı - Haberler
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