"2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönem Ara Tatili Başlıyor, İyi Tatiller"

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki 2 milyon 791 bin öğrenci için 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 1. dönem ara tatilinin başladığını duyurdu.

Vali Yerlikaya, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak;

"İstanbul'umuzdaki 2 milyon 791 bin öğrencimiz için 2021-2022 Eğitim -Öğretim Yılı 1. dönem ara tatili başlıyor.

Sevgili öğrenciler?

22 Kasım Pazartesi sabahı ders zili çalana kadar dinlenin, gezin, oynayın, kitap okuyun???????

İyi tatiller" ifadelerini kullandı.

#İstanbul'umuzdaki 2 milyon 791 bin öğrencimiz için 2021-2022 Eğitim -Öğretim Yılı 1. dönem ara tatili başlıyor.

Sevgili öğrenciler??

22 Kasım Pazartesi sabahı ders zili çalana kadar dinlenin, gezin, oynayın, kitap okuyun????????#İyiTatiller pic. twitter. com/fQxw6Ft5hZ

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 12, 2021 Bizi Takip Edin

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet