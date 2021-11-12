"2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönem Ara Tatili Başlıyor, İyi Tatiller"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki 2 milyon 791 bin öğrenci için 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 1. dönem ara tatilinin başladığını duyurdu.
İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki 2 milyon 791 bin öğrenci için 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 1. dönem ara tatilinin başladığını duyurdu.
Vali Yerlikaya, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak;
"İstanbul'umuzdaki 2 milyon 791 bin öğrencimiz için 2021-2022 Eğitim -Öğretim Yılı 1. dönem ara tatili başlıyor.
Sevgili öğrenciler?
22 Kasım Pazartesi sabahı ders zili çalana kadar dinlenin, gezin, oynayın, kitap okuyun???????
İyi tatiller" ifadelerini kullandı.
#İstanbul'umuzdaki 2 milyon 791 bin öğrencimiz için 2021-2022 Eğitim -Öğretim Yılı 1. dönem ara tatili başlıyor.
Sevgili öğrenciler??
22 Kasım Pazartesi sabahı ders zili çalana kadar dinlenin, gezin, oynayın, kitap okuyun????????#İyiTatiller pic. twitter. com/fQxw6Ft5hZ
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 12, 2021 Bizi Takip Edin
Habermetre - Son Dakika Haberleri