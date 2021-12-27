2021-2022 Bahar Kurum İçi (Başarıya Göre) Yatay Geçiş, ÇAP, Yandal Başvuruları

Sevgili Öğrenciler,

Başvurular 17-21 Ocak 2022 tarihleri arasında olup detaylı başvuru - kabul takvimi, başvuru koşulları ve başvuru işlemleri hakkında ilgili sayfaları inceleyerek bilgi edinebilirsiniz.

2021-2022 akademik yılı bahar döneminde merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurusu alınmayacağını hatırlatırız.

Kurum içi (Başarıya Göre) Yatay Geçiş TIKLAYINIZ Çift Anadal Öğrenimi (ÇAP) TIKLAYINIZ Yandal Öğrenimi TIKLAYINIZ

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: Öğrenim dili Türkçe olan lisans programlarına devam etmekte olup, öğrenim dili İngilizce olan programlara başvuru yapmak isteyen adaylar, dil yeterliği için 11 Ocak 2022 tarihinde TRACE sınavına girebilirler. İngilizce dil yeterliğini gösteren ulusal veya uluslararası sınav belgesi olmayan öğrencilerin yukarıda belirtilen tarihte TRACE sınavına girmeleri gerektiğinden, en geç 05 Ocak 2022 tarihine kadar student. services@ozu. edu. tr adresine sınava girmek istediklerini email ile bildirmeleri gerekmektedir. Pandemi sebebiyle TRACE sınav tarihinde gerçekleşebilecek herhangi bir değişiklik ilgili web sayfası üzerinden ilan edilecektir.

Saygılarımızla, Öğrenci Hizmetleri

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