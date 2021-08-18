2021-2022 Av Dönemi ile İlgili Basın Duyurusu 18.08.2021
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2021-2022 Av Dönemi ile İlgili Basın Duyurusu 18.08.2021

2021-2022 Av Dönemi ile İlgili Basın Duyurusu 18.08.2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Ülkemizde 2021-2022 Av Dönemi 21 Ağustos 2021 tarihinde başlayacaktır.

Ülkemizde 2021-2022 Av Dönemi 21 Ağustos 2021 tarihinde başlayacaktır.

Merkez Av Komisyonu, Av Döneminde geçerli olmak üzere ülkemizde kara avcılığıyla ilgili aşağıda yer alan avlanma usul ve esaslarını belirlemiştir. Alınan karar 11 Ağustos 2021 tarihli ve 31565 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Merkez Av Komisyonu;

Avın açılış ve kapanış tarihlerini, Avına izin verilen av hayvanları ile avcı başına avlanabilecek bir günlük av hayvanı limitlerini, Avlanma günlerini, Avlanmanın yasak olduğu avlaklar ile sahaları, Av dönüşünde avcıların taşıyacakları av hayvanı miktarını, Devlet ve genel avlaklarda avlanmayla ilgili hususları, Avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özelliklerini, Mücadele amaçlı avlanma usulünü, belirlemiştir.

Buna göre avlanma; tüm bölgelerimizde aynı gün 21 Ağustos 2021 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır.

Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecektir. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de yapılabilecektir.

Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir.

Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir.

Avcılar; Merkez Av Komisyonun Resmi Gazete 'de yayımlanan 20 sayılı Kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur.

İlgililere ve avcılara duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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