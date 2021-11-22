2021-2022 Atılım Üniversitesi İç Destekli Projeler - Lisans Araştırma Projeleri (LAP) Onaylanmıştır 22.11.2021
2021-2022 Akademik yılı Lisans Araştırma Proje( LAP) önerileri Mütevelli Heyeti tarafından onaylanmıştır.
2021-2022 Akademik yılı Lisans Araştırma Proje( LAP) önerileri Mütevelli Heyeti tarafından onaylanmıştır. Desteklenen projeler aşağıda sunulmuştur. Projelerde görev almak isteyen öğrencilerin Proje Yürütücüsü olan akademisyenlerimizle görüşmeleri gerekmektedir.
1637591127-ATÜ-LAP-2122- Proje Önerileri_son. xls. html
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