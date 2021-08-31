2021-2022 Akademik Yılı Yurt Başvuruları

Araştırma Merkezleri2021-2022 Akademik Yılı Yurt BaşvurularıÜniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına (hazırlık sınıfı dahil) kayıt yaptıran ve yurtlarımızdan yararlanmak isteyen öğrenciler ile 2020-2021 Akademik yılında yurt hakkından vazgeçerek kayıt sildiren ve yeniden...

Araştırma Merkezleri

2021-2022 Akademik Yılı Yurt Başvuruları

Üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına (hazırlık sınıfı dahil) kayıt yaptıran ve yurtlarımızdan yararlanmak isteyen öğrenciler ile 2020-2021 Akademik yılında yurt hakkından vazgeçerek kayıt sildiren ve yeniden yurt başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerimiz, 7-8 Eylül 2021 tarihlerinde web sayfamız üzerinden online ön başvuruda bulunabilirler.

Yurt başvuruları ile ilgili tarihler burslu ve ücretli tüm öğrencilerimiz için geçerlidir.

Ön başvuru esnasında ücret yatırılmayacaktır.

Ön başvuru formunda belirtilecek IBAN numarasının öğrenciye ait olması gerekmektedir.

BAŞVURU SONUÇLARININ AÇIKLANMASI: Ön başvuruda bulunan ve yurtlarımıza yerleştirilen öğrencilerimizin listesi (asıl liste) ile yedek liste 9 Eylül 2021 Cuma saat 14: 30'da web sayfamız üzerinden ilan edilecektir.

ÜCRET YATIRMA VE KAYIT İŞLEMLERİ: Asıl listede yer alan öğrencilerimizin, yurt ücretlerini (barınma ve depozito) 10-13 Eylül 2021 tarihlerinde Çankaya Üniversitesi Yurt Ücretleri hesabına yatırmaları gerekmektedir. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin yerine, yedek liste sıralamasına göre yeni öğrenci kaydı alınacaktır.

YERLEŞTİRME: Kayıt yenileyen mevcut öğrencilerimizin yerleşimleri tamamlanmış olup; yeni öğrencilerimizin yerleşimleri, kalan yerler kapsamında başvuru sırasına göre gerçekleştirilmekte ve Ankara dışından gelen öğrencilerimize öncelik verilmektedir.

2021-2022 Yurt Ücretleri için tıklayınız

Banka Bilgileri:

T. Vakıflar Bankası Ankara Meşrutiyet Şubesi

IBAN NO: TR64 0001 5001 5800 7303 7098 20

HESAP ADI: Çankaya Üniversitesi Yurt Ücretleri Hesabı

Duyuru Ekleme Tarihi : 31. 08. 2021 11: 41

Kaynak: Habermetre