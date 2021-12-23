2021/194 Giresun Ticaret İl Müdürlüğü 25. Tüketici Ödülleri Sahipleri İlanı

GİRESUN TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

DUYURU

2021/194

Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2021 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda Tüketici Ödülü verilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma günü Saat 17. 30'a kadar

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Başvuru Form ve Dilekçe Örnekleri Bilinçli Tüketici Ödülü Başvuru Dilekçesi İNDİR Yazılı Basın Tüketici Ödülü Başvuru Dilekçesi İNDİR Radyo-Televizyon Programı Ödülü Başvuru Dilekçesi İNDİR Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü Başvuru Dilekçesi İNDİR Bilimsel Çalışma Ödülü Başvuru Dilekçesi İNDİR Tüketici Özel Ödülü Başvuru Dilekçesi İNDİR

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