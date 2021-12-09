2021/189 2021 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri Başvuru Tarihleri Belli Oldu

GİRESUN (Habermetre) - Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılık desteklemeleri başvuru tarihlerinin belli olduğunu duyurdu.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru şöyle; 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (2021/4760) kapsamında; hayvancılık desteklemeleri ile ilgili başvuru yerleri, başvuru tarihleri ve müracaat şartlarını da içeren "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (2021/43)", 7 Aralık 2021 tarih ve 31682 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yetiştiricilerimizin azami ölçüde desteklemelerden yararlanabilmeleri için başvuru tarihleri ile başvuru yerlerini içeren tablo aşağıda sunulmuştur.

Destekleme Kalemi

Başvuru tarihleri

Başvuru Yerleri

Buzağı

1. Dönem: 31/12/2021 tarihine kadar

2. Dönem 01/04/2022-15/06/2022

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği veya Süt Üreticileri Birliğine üye olan yetiştiriciler birlikler aracılığıyla, üye olmayan yetiştiriciler ise şahsen il/ilçe müdürlüğüne başvuracaktır.

Malak

1. Dönem 31/12/2021 tarihine kadar

2. Dönem 01/07/2022-01/08/2022

Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine üye olanlar birlik aracılığıyla, üye olmayanlar ise doğrudan İl/İlçe Müdürlüklerine başvuracaktır.

Dişi Manda

31/12/2021 tarihine kadar

Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine üye olanlar birlik aracılığıyla, üye olmayanlar ise doğrudan İl/İlçe Müdürlüklerine başvuracaktır.

Anaç Koyun Keçi

17/12/2021 tarihine kadar

Yetiştiriciler, 17/12/2021 tarihine kadar üyesi olduğu Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğine başvuracaktır.

Besilik Erkek Sığır

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Kırmızı Et Üretici Birliklerine başvurulacaktır.

Arılı Kovan

07/01/2022 tarihine kadar

Birlik üyesi arıcılar onaylı başvuru dilekçesi ile, üye olmayanlar ise doğrudan arıların bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvuracaktır.

Düve Alım

Bakanlıkça belirlenecektir.

İşletme sahibi tarafından dilekçe ile il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapılacaktır.

Sürü Yöneticisi İstihdam

14/01/2022 tarihine kadar

İşletme sahibi veya köy/mahalle sürülerini otlatan çobanlar tarafından dilekçe ile işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurulacaktır.

Hayvancılık Desteklemeleri ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen yetiştiricilerimizin, ilde Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne, ilçelerde ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri önemle duyurulur.

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