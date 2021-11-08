2021/181 Giresun Defterdarlığının 2021 Eylül Ayı Faaliyet Raporu
Giresun Defterdarlığının 2021 Eylül Ayı Faaliyet Raporu ektedir.
GİRESUN (Habermetre) - Giresun Defterdarlığının 2021 Eylül Ayı Faaliyet Raporu ektedir.
Bizi Takip Edin
Resmi Gazete Çıtlakkale Mahallesi Atatürk Bulvarı Hükümet Konağı Merkez Giresun 0(454) 282 0 282
Süper Lig'de bu hafta alınan sonuçların ardından sizce hangi takım şampiyon olur? #Besiktaş #Galatasaray #Fenerbahçe #Trabzonspor— Haberler (@Haberler) November 8, 2021
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet