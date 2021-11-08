2021/181 Giresun Defterdarlığının 2021 Eylül Ayı Faaliyet Raporu

GİRESUN (Habermetre) - Giresun Defterdarlığının 2021 Eylül Ayı Faaliyet Raporu ektedir.

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Süper Lig'de bu hafta alınan sonuçların ardından sizce hangi takım şampiyon olur? #Besiktaş #Galatasaray #Fenerbahçe #Trabzonspor