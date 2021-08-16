2021/146 Giresunlu Şehitler ve Gaziler Albümü Çalışmaları

DUYURU2021-146KONU : Giresunlu Şehitler ve Gaziler Albümü ÇalışmalarıGiresun Valiliğimizin himayelerinde.

DUYURU

2021-146

KONU : Giresunlu Şehitler ve Gaziler Albümü Çalışmaları

Giresun Valiliğimizin himayelerinde. Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Şehit Yakınları ve Gazilere Hizmet Birimi tarafından "Giresunlu Şehitler ve Gaziler Albümü" hazırlanıyor.

Giresun nüfusuna kayıtlı şehitlerimiz ve gazilerimizin adını yaşatmak adına oluşturulacak Giresunlu Şehitler ve Gaziler Albümü için basım sonrası oluşabilecek yanlışlıklar ve eksiklikleri öncesinde gidermek adına albüm içerisinde yer alacak şehit ve gazilerimizin künye bilgileri listede yer almaktadır.

Listede yer alan bilgilerde, hatalı bölümler veya görülen eksikleri aşağıda belirtilen numara üzerinden ilgili birim sorumlusuna bildirebilirsiniz.

Kurum: Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Şehit Yakınları ve Gazilere Hizmet Birimi

İrtibat: 0530 545 90 28

ŞEHİT VE GAZİ BİLGİLERİ İÇİN BÖLÜM YAZILARINA TIKLAYINIZ….

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Kaynak: Habermetre