2021/130 Bulancak Kaymakamlığı KHGB Muhtelif Köy Yolları Beton Yol İnşaatı Yapım İşi İhale İlanı
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2021/130 Bulancak Kaymakamlığı KHGB Muhtelif Köy Yolları Beton Yol İnşaatı Yapım İşi İhale İlanı

2021/130 Bulancak Kaymakamlığı KHGB Muhtelif Köy Yolları Beton Yol İnşaatı Yapım İşi İhale İlanı
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Bulancak Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince 03. 08. 2021 Salı günü saat: 11. 00'da yapılacak olan Muhtelif Köy Yolları Beton Yol İnşaatı Yapım İşi ihalesine ait ilan metni ektedir.

Bulancak Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince 03. 08. 2021 Salı günü saat: 11. 00'da yapılacak olan Muhtelif Köy Yolları Beton Yol İnşaatı Yapım İşi ihalesine ait ilan metni ektedir.

Kaynak: Habermetre

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