2021/130 Bulancak Kaymakamlığı KHGB Muhtelif Köy Yolları Beton Yol İnşaatı Yapım İşi İhale İlanı
Bulancak Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince 03. 08. 2021 Salı günü saat: 11. 00'da yapılacak olan Muhtelif Köy Yolları Beton Yol İnşaatı Yapım İşi ihalesine ait ilan metni ektedir.
Bulancak Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince 03. 08. 2021 Salı günü saat: 11. 00'da yapılacak olan Muhtelif Köy Yolları Beton Yol İnşaatı Yapım İşi ihalesine ait ilan metni ektedir.
Kaynak: Habermetre