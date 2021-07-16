2021/128 Eynesil Kaymakamlığı KHGB Muhtelif Köy Yollarının Beton Yol İnşaatları Yapım İşi İhale İlanı
Eynesil Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince 29. 07. 2021 Perşembe günü saat: 10. 30'da yapılacak olan Muhtelif Köy Yollarının Beton Yol İnşaatları Yapım İşi ihalesine ait ilan metni ektedir.
Eynesil Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince 29. 07. 2021 Perşembe günü saat: 10. 30'da yapılacak olan Muhtelif Köy Yollarının Beton Yol İnşaatları Yapım İşi ihalesine ait ilan metni ektedir.
Kaynak: Habermetre