2021/126 Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Giresun Merkez Şehitlik Anıtı ve Tören Alanı İnşaatı Yapım İşi İhale İlanı
Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğince 27. 07. 2021 Salı günü saat: 10. 00'da yapılacak olan Giresun Merkez Şehitlik Anıtı ve Tören Alanı İnşaatı Yapım İşi ihalesine ait ilan metni ektedir.
Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğince 27. 07. 2021 Salı günü saat: 10. 00'da yapılacak olan Giresun Merkez Şehitlik Anıtı ve Tören Alanı İnşaatı Yapım İşi ihalesine ait ilan metni ektedir.
Kaynak: Habermetre