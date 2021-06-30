2021/113 Piraziz Kaymakamlığı Khgb Beton Yol İnşaatın da Kullanılmak Üzere (Nakliye Dahil Yerine Teslimli) Çimento Malzemesi Alımı İşi İhale İlanı

Piraziz Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince 01. 07. 2021 Perşembe günü saat: 11. 00'da yapılacak olan Muhtelif Köy Yolları Beton Yol İnşaatın da kullanılmak üzere (Nakliye Dahil Yerine Teslimli) 331, 57 Ton Çimento Malzemesi Alımı İşi ihalesine ait ilan metni ektedir.