2021/1 İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı

İl Mahalli Çevre Kurulu KararıKarar Tarihi : 03. 05. 2021Karar No : 2021 / 1Siirt İl Mahalli Çevre Kurulu 03. 05. 2021 Pazartesi günü Vali Yardımcısı Lokman DÜZGÜN başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.

İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 03. 05. 2021

Karar No : 2021/ 1

Siirt İl Mahalli Çevre Kurulu 03. 05. 2021 Pazartesi günü Vali Yardımcısı Lokman DÜZGÜN başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.

Madde (1)~ Bilindiği üzere 25. 01. 2017 tarihli ve 29959 sayılı R. G. 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (f) fıkrasına göre "Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu ve bertarafinda uygulanacak ücret mahalli çevre kurulu tarafından belirlenir. " hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda;

İlimizde faaliyet gösteren Siirt Belediye Başkanlığı'na ait Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin faaliyetine esas İl genelindeki sağlık kuruluş ve işletmelerinden kaynaklı tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesine esas 2021 birim fiyat ücretinin;

Siirt İli Merkez, Tillo ve Şirvan İlçelerinde 4, 0 TL/kg+KDV; Kurtalan ve Baykan İlçelerinde 4, 10 TL/kg+KDV; Eruh İlçesinde 4, 20 TL/kg+KDV; Pervari İlçesinde 4, 30 TL/kg+KDV olarak uygulanmasına, İl genelindeki sağlık kuruluşu ve işletmelerinden kaynaklı oluşabilecek kimyasalla işlem görmüş patolojik atıkların toplanması, taşıması ve bertaraf ücretinin 14 TL/kg+KDV olarak uygulanmasına, Oy birliği/çokluğu ile karar verilmiştir.

Kaynak: Habermetre