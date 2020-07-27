2020 YKS (TYT-AYT-YDT) üniversite taban puanları açıklandı mı? YKS kontenjanları ve taban puanı sorgulama
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2020 YKS (TYT-AYT-YDT) üniversite taban puanları açıklandı mı? YKS kontenjanları ve taban puanı sorgulama

Merakla beklenen 2020 YKS sınavının sonuçları bugün itibariyle açıklandı. Gözler üniversite taban puanlarına ve kontenjanlara çevrildi. Peki YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? Nereden sorgulatabiliriz detayları haberimizde paylaşalım.

2020 YKS (TYT-AYT-YDT) üniversite taban puanları açıklandı mı? YKS kontenjanları ve taban puanı sorgulama
27.07.2020 09:18 | Son Güncelleme: 27.07.2020 09:23

Milyonların merakla beklediği YKS sınav sonuçları açıklandı. Sınav 27 Temmuz Pazartesi saat 07:30 itibariyle açıklandı. Gözler üniversite taban puanlarına ve kontenjanlara çevrildi.Peki sonuçlara, taban puanlarına, kontenjan listesine nereden bakılır?

2020 YKS SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

2020 YKS sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi web sitesi olan "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinden bakabilirsiniz. Fakat yoğunluktan dolayı site açılmayabilir. Bu yüzden biraz başka tarayıcılardan denemenizi tavsiye ederiz.

2020 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS 2020 tercihleri bu yıl 6 Ağustos - 14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Üniversite taban puanları her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. Şimdilik ÖSMY YKS sınavı için üniversite taban puanlarını yayımlamadı. Taban puanları tercihlerden önce Ağustos'un başlarında yayınlanması bekleniyor.

21 Temmuz'da ÖSYM ön bilgi verme amaçlı bir YKS tercih kılavuzu yayımlamıştı. Tercih tarihlerinde detaylı kılavuz yayımlanacak. Şimdilik ön bilgi edinmek adına geçen senenin taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

2019 ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2019 ÜNİVERSİTE ÖN LİSANS TABAN PUANLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2020 YKS KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.

Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir:

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjan sayısı : 6467

Mimarlık programlarının kontenjan sayısı : 7985

Mühendislik programlarının kontenjan sayısı : 71244

Temel Bilimlerde kontenjan sayısı : 10622

İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan sayısı : 19353

YÖK KONTENJAN AÇIKLAMASININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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