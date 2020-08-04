2020 YKS (TYT-AYT) tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Okulların taban puanları ve kontenjanları ÖSYM tarafından 2020 YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Bu tercih kılavuzundan üniversite adayları gitmek istedikleri üniversitelerin puanlarına ve kontenjanlarına bakabilecekler. Peki 2020 YKS tercih kılavuzuna nereden bakılır, tercihler ne zaman başlıyor detaylar haberimizde.

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih işlemlerini yapacaklar. 6 Ağustos Perşembe günü YKS tercihleri başlayacak olup 14 Ağustos'a kadar sürecektir. Peki YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, okulların taban puanlarına ve kontenjanlarına nereden bakılır?

2020 YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Üniversite tercihlerini yapacak olan adaylar bu kılavuzdan faydalanacaktır. YKS tercih kılavuzu ve kontenjanların listesi ÖSYM'nin "https://www.osym.gov.tr/" adresinde yayımlanmıştır.

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 YKS tercihleri 6 Ağustos Perşembe günü başlayacak ve 14 Ağustos Cuma günü gece saat 23:59'a kadar devam edecektir . Adaylar bu gün ve saatler içerisinde YKS tercihlerini yapabilecekler. Tercihler ise ÖSYM'nin resmi web sitesi olan "https://ais.osym.gov.tr/" adresi üzerinden yapılacaktır.

YKS BARAJ PUANLARI KAÇ OLACAK?

Pandemi sebebiyle YÖK yaptığı yazılı açıklamada TYT'de baraj puanın 150, AYT ve YDT sınavlarının baraj puanlarını 170'e çekildiğini açıkladı. TYT'de 150 ve üzeri puan alan öğrenciler, TYT puanı ile öğrenci alan üniversiteleri tercih edebilecek. TYT sınavından en az 150 puan alan öğrenciler meslek yüksekokulu ve ön lisans programlarını tercih edebilecek. programlarını tercih edebilecek. AYT ve YDT sınav puanlarıyla üniversite tercihi yapacak adayların sınavlardan en az 170 puan alması gerekecek.