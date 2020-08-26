2020 YKS tercih sonuçları açıklandı | Üniversite kayıt tarihleri ne zaman? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
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2020 YKS tercih sonuçları açıklandı | Üniversite kayıt tarihleri ne zaman? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

14 Ağustos tarihinde son bulan YKS tercih sonuçları açıklandı. YKS tercih sonuçları nereden öğrenilir?

2020 YKS tercih sonuçları açıklandı | Üniversite kayıt tarihleri ne zaman? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
26.08.2020 13:06 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:10

YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçları için ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamada bulundu. Binlerce aday, 14 Ağustos'ta tamamlanan YKS tercih sonuçlarını bekliyor. Peki, YKS ek tercih olacak mı? 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite eğitimi için gün sayan öğrenciler YKS tercih sonuçlarını araştırıyor. İşte, ayrıntılar...

YKS tercih sonuçları için heyecan dorukta! Tercih listesini 14 Ağustos tarihine kadar ÖSYM'ye ulaştıran aday öğrenciler, 2020 YKS yerleştirme sonuçları beklemeye devam ediyor. Üniversite tercih sonuçlarına göre kayıt yaptıracak öğrenciler için kayıt tarihleri ne zaman?

Sonuçların açıklanması ile birlikte sistemde aksaklıklar yaşanmaya başladı.

2020 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

YKS tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağı ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından duyurulmuştu. Bugün itibari ile öğrenciler hangi üniversitelere yerleştiğini öğrenebilecek.

2020 YKS tercih sonuçları açıklandı | Üniversite kayıt tarihleri ne zaman? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2020 YKS tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra sorgulanabilecek.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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